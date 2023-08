Published: Just Now Updated: Just Now

மாமன்னன்: "பகத் பாசில் இதைக் கவனத்தில்கொள்ள வேண்டும்!"- புதிய தமிழகம் கட்சி கிருஷ்ணசாமி வேண்டுகோள்

'மாமன்னன்' ரத்னவேல் பாத்திரத்தின் மீம்களை சமூக வலைதளங்களிலிருந்து நீக்க நடிகர் பகத் பாசிலே முன்வந்து உரிய நடவடிக்கை வேண்டும் என்று புதிய தமிழகம் கட்சி கிருஷ்ணசாமி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.