PVR Aerohub: "சென்னை விமான நிலையத் திரையரங்கை மூட முடிவா?" - பின்னணி என்ன?

முறையாக அனுமதி வாங்கி கட்டப்பட்ட திரையரங்கை மூடச் சொல்லி கடிதம் வந்ததைத் தொடர்ந்து, பி.வி.ஆர் சினிமாஸ் இது தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடுத்து உள்ளது.

