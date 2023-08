Published: Just Now Updated: Just Now

Jailer ரிலீஸ், தனியாக இமயமலைப் பயணம்... முன்னதாக `Rajini 170' போட்டோஷூட்! | Exclusive Updates

"அங்கே சாமியார்களை நேரில் சந்தித்து அவர்களின் வாழ்க்கை முறை, தியானம் குறித்து ஆவலாகக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்வார். தன்னுடைய உயிரை மீட்டுக்கொண்டுவந்தது பாபாஜி என்று பரிபூரணமாக அவர் நம்புகிறார்!" - ரஜினியின் நண்பர்கள்