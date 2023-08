காதலன்: கவர்னரின் மகளைக் காதலிக்கும் சாதாரண இளைஞன்; ஷங்கரின் பிரமாண்ட காதல் கதை ஜெயித்தது எப்படி?

Published: Just Now Updated: Just Now

பொதுவாக எந்தவொரு திரைப்பட இயக்குநருக்கும் இரண்டாவது படம் என்பது கண்டம்தான். பலர் இதில் சறுக்கி வீழ்ந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் ஷங்கர் இந்தக் கண்டத்தில் இருந்து ஒருவகையாகத் தப்பிவிட்டார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.