Published: 22 May 2023 10 AM Updated: 22 May 2023 10 AM

Venkat Prabhu: `சிவகாசி'-ல் துணை நடிகர்; Thalapathy 68-ன் இயக்குநர்- வெங்கட் பிரபுவின் வெற்றிக் கதை!