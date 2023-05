Published: 27 May 2023 4 PM Updated: 27 May 2023 4 PM

"நான் நலமாகத்தான் இருக்கிறேன்"- வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த `கிழக்கே போகும் ரயில்' சுதாகர்

நடிகர் சுதாகர் தன் உடல்நிலை குறித்துப் பரவிய வதந்திகளுக்கு விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.