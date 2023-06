மறுபடியும்: 90-களின் மாடர்ன் லவ்; பாலு மகேந்திரா - இளையராஜா சேர்ந்து நிகழ்த்திய செல்லுலாய்டு மேஜிக்!

Published: Just Now Updated: Just Now

ஆணின் நோக்கிலிருந்து படத்தை செளகரியமாக வளைக்காமல், மணமுறிவு பெற்ற பெண்ணின் துயரம் மற்றும் மனஉளைச்சல், ஆணின் பலவீனங்கள், தடுமாற்றங்கள் போன்றவற்றையும் இணைத்து அழுத்தமாகவும் நேர்மையாகவும் பதிவு செய்திருக்கிறார் பாலுமகேந்திரா.