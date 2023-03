Published: Just Now Updated: Just Now

"எனது சம்பந்தி மயில்சாமி எப்போதும் ஒரேமாதிரியான அன்பைத்தான் செலுத்துவார்" - நெகிழும் கு.பிச்சாண்டி

"எனது சம்பந்தி மயில்சாமி. ஆனால், நாங்கள் சம்பந்தி என்று எங்கும் பெரிதாகக் காட்டிக்கொண்டதில்லை. ஏனென்றால்..." - நெகிழும் துணைச் சபாநாயகர் கு.பிச்சாண்டி