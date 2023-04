Published: Just Now Updated: Just Now

பெப்சி, தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத் தேர்தல் நிலவரங்கள் - யார், யார் போட்டியிடுகிறார்கள்?

தயாரிப்பாளர் சங்கத் தேர்தலைப் போலவே, 2023-2026ஆம் ஆண்டிற்கான தென்னிந்திய திரைப்படத் தொழிலாளர்கள் சம்மேளனத் தேர்தலும் நடக்கிறது. வரும் 23ஆம் தேதி பெப்சி அலுவலகத்தில் இந்தத் தேர்தல் நடக்கிறது.