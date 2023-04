Published: Just Now Updated: Just Now

``தொடர்ந்து போராட வேண்டும்..." - தியாகராஜன் குமாரராஜா சொன்ன எலிக் கதை

பா.ரஞ்சித்தின் நீலம் பண்பாட்டு மையம் விழாவில் பேசிய இயக்குநர் தியாகராஜன் குமாரராஜா, `தொடர்ந்து போராட வேண்டும்' என எலிக் கதை ஒன்றை உதாரணமாக் கூறினார்.