Published: 21 Jun 2023 10 AM Updated: 21 Jun 2023 10 AM

Vijay: நான் ரெடிதான் வரவா... `புதுக்கோட்டை டு நீலாங்கரை' - விஜய் மக்கள் இயக்கம் உருவான கதை!

விஜய் அரசியலுக்கு வரப்போகிறார் என்பதற்கான முன்னோட்டக் காட்சிகள் தெரிந்தாலும், அதற்கான விதை எப்போது போடப்பட்டது? விஜய்யின் மக்கள் இயக்கம் இந்த நிலைக்கு வருவதற்கு என்னென்ன விஷயங்கள் செய்தது என்பதை இந்தக் கட்டுரையில் பார்க்கலாம்.