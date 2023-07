Published: 02 Jul 2023 11 AM Updated: 02 Jul 2023 11 AM

"`மாமன்னன்'-க்கு றெக்கை அளித்த என் மாரி செல்வராஜுக்கு நன்றி!" - Mini Cooper காரைப் பரிசளித்த உதயநிதி

'மாமன்னன்' திரைப்படத்தின் வெற்றியைக் கொண்டாடும் வகையில் இயக்குநர் மாரி செல்வராஜுக்கு 'Mini Cooper' காரைப் பரிசளித்துள்ளார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

entertainment Mini Cooper Gift: உதயநிதி, மாரி செல்வராஜ்