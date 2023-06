Published: 02 Jun 2023 10 AM Updated: 02 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

Maamannan: `சலாம் அலைக்கும், அலைக்கும் சலாம்' - கலகலப்பாகப் பேசிய வடிவேலு

ரஹ்மான் பாடலை பாடினார். அதை கேட்டு அசந்துவிட்டேன். தரையில் நினைத்ததையெல்லாம் திரையில் நடிப்பதற்கு கமல் சாரிடம் தான் கற்றுக்கொண்டேன்லூ வடிவேலு.