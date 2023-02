Published: Just Now Updated: Just Now

வெள்ளிமலை விமர்சனம்: எதார்த்தமான கிராமத்துப் படமா, சித்த மருத்துவம் குறித்த பிரசாரப் படமா?

நவீன மருத்துவமானது ஒட்டுமொத்த மனித சமூக வளர்ச்சியில் ஏற்படுத்திய ஆரோக்கியமான தாக்கத்தைப் பற்றிப் பேசாமல், நவீன மருத்துவத்தையும் சித்த/நாட்டு மருத்துவத்தையும் எதிரெதிர் அணிகளாகச் சித்திரிக்க முயன்றிருக்கிறார் இயக்குநர்.