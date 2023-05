Published: 21 May 2023 3 PM Updated: 21 May 2023 3 PM

Vijay 68: உறுதியான விஜய் - வெங்கட் பிரபு - யுவன் கூட்டணி; புதிய படத்தின் பரபர அப்டேட் இதுதான்!

நடிகர் விஜய்யின் அடுத்த படமான 'விஜய் 68' படம் குறித்து அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.