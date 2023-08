Published: Just Now Updated: Just Now

LEO Exclusive: இரண்டு பாகங்களாக வெளியாகிறதா `லியோ'? லோகேஷின் உண்மையான பிளான் என்ன?

ஆகஸ்ட் 15, அர்ஜுனின் பிறந்தநாள் வருகிறது என்பதால், 'லியோ'வில் அவரது கெட்டப் வெளியாக உள்ளது என்று சொல்கிறார்கள். இந்நிலையில் 'லியோ' இரு பாகங்களாக ரெடியாகியுள்ளது என்ற பேச்சும் நிலவுகிறது. இதுகுறித்து கோடம்பாக்கத்தில் விசாரித்தோம்.

entertainment 'லியோ' கூட்டணி | Leo