What to watch on Theatre & OTT: இந்த வாரம் என்னென்ன பார்க்கலாம்?

சில்வா, உபா ஹசன், எரின் லிச்சி, சாய் டி சில்வா, ஆண்டி கோஹன், ஜெஸ்ஸல் டாங்க், ஜென்னா லியோன்ஸ் மற்றும் பிரைன் விட்ஃபீல்ட் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஆங்கில வெப்சீரிஸ் 'The Real Housewives of NY City S14'. நியூயார்க் சிட்டியில் வாழும் பெண்களின் வாழ்க்கையை மையமாக வைத்து எடுக்கப்படும் 'The Real Housewives of NY City' வெப்சீரிஸின் 14-வது சீசன் இது. புதுப் பொலிவுடன், புதிய கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ள இந்த வெப் சீரிஸ் ஜூலை 17ம் தேதி முதல் 'Netflix' ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.