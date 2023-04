Published: 21 Apr 2023 9 AM Updated: 21 Apr 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

Yaathisai Review: வித்தியாசமான திரைமொழி, தெளிவான அரசியலில் மன்னர் காலக் கதை; `யாத்திசை' படம் எப்படி?

ஏழாம் நூற்றாண்டு கதைக்களம் என்பதால், அக்காலத்தில் புழங்கிய தமிழ்ச் சொற்களையே கதாபாத்திரங்கள் பேசுகின்றன. இதற்குப் பெரிதும் மெனக்கெட்டிருக்கிறார் வசனக்கர்த்தா. ஆனால்...

entertainment யாத்திசை | Yaathisai

Share