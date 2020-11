Published: 30 Nov 2020 6 PM Updated: 30 Nov 2020 6 PM ''இரண்டு தோசை, இரண்டு சட்னி, மூன்று முத்தங்கள்!'' - அநீதி ஆந்தாலஜி கதைகள் - 4 அராத்து

அநீதி ஆந்தாலஜி கதைகள்

இந்தக் கதைகள் சிலருக்குப் பிடிக்கும்... சிலருக்குக் கசக்கும்... சிலருக்குக் கோபத்தை உண்டாக்கும். இவை அநீதி ஆந்தாலஜி கதைகள். அதனால் கொந்தளிப்புகள் வேண்டாம்... Just sit Back and Read... Be Cool!