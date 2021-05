இடியட் பாக்ஸ் - 38: நடிகை மேகலாவின் காதலனால் ஷூட்டிங்கில் ஏற்பட்ட பிரச்னை… மார்க்ஸ் என்ன செய்தான்?!

மேனன் தனது அறையில் அமர்ந்திருந்தார். அவரது அறைக்கதவை தட்டிவிட்டு பரபரப்பாக தாட்சா அவரது அறைக்குள் நுழைந்தாள்.

“உங்களுக்கு ஏதாவது போன் வந்துச்சா?” என்றாள்.

“யார் கிட்டயிருந்து” என மேனன் புரியாமல் கேட்டார்.

“என் சம்பந்தப்பட்ட ஆளுங்க யார் கிட்டயிருந்தாவது போன் வந்துச்சா?”

“இல்லையே”

“உங்க போன் குடுங்க” என அவரது பதிலுக்கு காத்திராமல் அவரது போனை எடுத்தாள் தாட்சா.

“இவ்வளவு பெரிய சேனல் நடத்துற ஆளு… ஒரு நல்ல போன் வாங்கக்கூடாதா?”

மேனன் புன்னகைத்தார்.

“பாஸ்கோட் என்ன?”

“ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோ...”

“அப்பா… ரொம்ப கஷ்டமான பாஸ்கோட்” எனச் சிரித்தாள் தாட்சா.

மேனனும் புன்னகைத்தார்.

தாட்சா அந்த போனில் படபடப்பாக ஏதோ டைப் செய்தவள் “இந்தாங்க” என போனை நீட்டினாள்.

மேனன் புன்னகையுடன் போனை வாங்கி வைத்துக் கொண்டார்.

“என்ன பண்ணேன்னு கேட்க மாட்டீங்களா?”

“என்ன?”

“ஒரு நம்பரை பிளாக் பண்ணிட்டேன்”

“யார் நம்பர்?” என ஆச்சர்யமாகக் கேட்டார் மேனன்.

“என் அம்மா நம்பர்” என்றாள் தாட்சா.

மேனனுக்கு சிரிப்பு வந்தது...

“என்ன சிரிக்கிறீங்க?”

“உங்க அம்மா நம்பரை ஏன் என் போன்ல பிளாக் பண்ணீங்க?!”

“நேத்துல இருந்து உங்க நம்பரைக்கேட்டு ஒரே டார்ச்சர்… உங்க கிட்ட பேசணுமாம்!”

“என்ன பேசணுமாம்?”

“அது” என ஏதோ சொல்ல வந்தவள் “சும்மா ஏதாவது பேசுவாங்க... அதான் நம்பரை பிளாக் பண்ணியாச்சே... இனி போன் வராது”

“போன் வராது... ஆனா ஆள் நேர்ல வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு!”

“வாட்!”

“அது உங்கம்மாவா பாருங்க!”

தாட்சா திரும்ப அவளது அம்மா கோமதி, அறையின் கண்ணாடி கதவுக்கு வெளியே புன்னகையுடன் நின்று கொண்டிருந்தார்.

தூக்கிவாரிப்போட்டது தாட்சாவுக்கு!

மேனன் எழுந்து சென்று கதவைத் திறக்க, கோமதி அறைக்குள் நுழைந்தார்.

அப்படியே தாட்சாவுக்கு வயதான மேக்கப் போட்டது போல இருந்தது அவரது தோற்றம். ஒடிசலான தேகம், கண்ணாடி, நேர்த்தியான உடையணிந்திருந்தார்.

“நான் கோமதி... தாட்சாவோட அம்மா... ரிட்டயர்ட் ஹெட்மாஸ்டர். நான் உங்களை ஒண்ணும் தொந்தரவு பண்ணலையே” என்றார் கோமதி.

“நோ... நோ... மை ப்ளஷர்” என்றார் மேனன்.

“அம்மா... இங்க என்னம்மா பண்ற?”

“மிஸ்டர் மேனனைப் பார்க்க வந்தேன்” என்றபடி சோஃபாவில் அமர்ந்தார் கோமதி.

“அம்மா... முதல்ல கிளம்பு வா”

“டோன்ட் கிரியேட் எ சீன் தாட்சா. ஐ ஆம் நாட் ஹியர் டு சீ யூ. ஐ ஆம் கோயிங் டு ஹேவ் அ வேர்ட் வித் ஹிம்!” எனப் படபடவென கோமதி ஆங்கிலத்தில் பேச புன்னகையுடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் மேனன்.

“மிஸ்டர் மேனன் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும்!”

“நோ வே” என ஒரு சேரை இழுத்து அமர்ந்தாள் தாட்சா.

“தாரளமா இரு... நான் ஒண்ணும் சீக்ரெட் பேசப் போறதில்லை”

அம்மாவுக்கும் மகளுக்குமான அந்தச் சண்டையை மேனன் ரசித்தபடியிருந்தார். தாட்சா சின்ன படபடப்புடன் அம்மாவை முறைத்தபடி இருந்தாள்.

“நீங்க சொல்லுங்கம்மா” என்றார் மேனன்.

“நாலு மாசமா இவ வீட்ல வாய திறந்தாலே உங்க பேர் தான்... You have done this, Done that-ன்னு ப்ரைஸிங் யூ ஆல்வேஸ்!”

“அம்மா...” என்று எச்சரிக்கும் தொனியில் சொன்னாள் தாட்சா.

“விடுங்க அவங்க பேசட்டும்... நீங்க சொல்லுங்கம்மா”

“அதனாலதான் இந்தப் பிரச்னையை உங்ககிட்ட கொண்டு வந்தேன்!”

“சொல்லுங்க!”

“இவளுக்கு என்ன குறைச்சல்?”

மேனன் திரும்பி தாட்சாவைப் பார்த்தார். அவள் காட்டன் புடவையில் தேவதையாய் அமர்ந்திருந்தாள்.

“அதான என்ன குறைச்சல்?”

“உண்மையை சொல்லுங்க... அவளைப் பார்த்தா யாராவது தேர்ட்டி நைன்னு சொல்லுவாங்களா?”

“அம்மா...” என வயசை சொன்ன கோபத்தில் தாட்சா கடுப்பானாள்.

“இல்லம்மா... இருபத்தியெட்டு இருபத்தி ஒன்பதுக்கு மேல சொல்ல முடியாது!”

“அவ அழகா இருக்காளா இல்லையா?!”

மேனன் மீண்டும் திரும்பி அவளைப் பார்த்தார்.

“என்ன ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் திரும்பி திரும்பி என்னைப் பார்த்துக்கிட்டு!”

கோமதியும் மேனனும் சிரித்தனர்.

“ரொம்ப அழகா இருக்காங்க!”

“ஒரு கல்யாணம் அவ பண்ணிக்கணுமா வேண்டாமா?”

“அம்மா போதும்... நீ கிளம்பு” எனப் படபடத்தாள் தாட்சா.

“கண்டிப்பா பண்ணனும்” என்றார் மேனன்.

“சாதி, மதம், வேற ஸ்டேட்டா இருந்தா கூட எனக்கு சம்மதம்னு சொல்லிட்டேன்!”

தாட்சா தர்மசங்கடமாக உணர்ந்தாள்.

“டைவர்ஸி… விடோயர் கூட எனக்கு ஓகேதான். அவளோட ஃபீல்டுல இருக்கிற ஆளா இருந்தா இன்னும் பெட்டர்... அவளுக்கு பிடிச்சிருந்தா அது போதும்… ஆனா இப்படி தனியா இருக்கக்கூடாது!”

கோமதி சொல்ல வந்தது இருவருக்கும் புரிந்தது.

“மிஸ்டர் மேனன் நீங்கதான் இதுக்கு ஏதாவது பண்ணனும்!”

மேனன் திரும்பி தாட்சாவைப் பார்த்தார். தாட்சா அவரை ஏறிட்டு பார்க்க முடியாமல் தலைகுனிந்தபடி இருந்தாள்.

“நான் அவங்ககிட்ட பேசுறேம்மா” என்றார் மேனன்.

“தட்ஸ் ஆல்... ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன்” என கோமதி அவர்களுக்கு தனிமையை தந்துவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்து சென்றார்.

மேனனும் தாட்சாவும் தனித்திருந்தனர்.

“அம்மாவுக்கு நான் என்ன சொல்லட்டும்?” என்றார் மேனன்.

தாட்சா நிமிர்ந்து மேனனைப் பார்த்தாள்.

இருவரது முகத்திலும் புன்னகை!

“உலகத்துக்கே அட்வைஸ் பண்ற மேனனுக்கு நான் என்ன அட்வைஸ் பண்றது?”

“உங்க மனசுல யாராவது இருந்தா சொல்லுங்க... பேசி முடிச்சிடலாம்” என்றார் மேனன்.

“ஒருத்தர் இருக்காரு... ஆனா அவர் மனசுல நான் இருக்கேனான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது?”

“அவர்கிட்ட நேராவே கேட்டிடலாமே” எனப் புன்னகைத்தார் மேனன்.

தாட்சாவும் புன்னகையுடன் “மிஸ்டர் மேனன்...”

“எஸ் மிஸ் தாட்சா...”

“உங்களுக்கு இருக்கிற நக்கல் இருக்கே!”

இருவரும் சிரித்தனர். ரெஸ்ட் ரூம் சென்று விட்டு திரும்பி வந்த கோமதி அந்தத் தருணத்தை கலைக்க மனமில்லாமல் கண்ணாடிக் கதவுக்கு வெளியே நின்றபடி அவர்களை ரசித்தபடியிருந்தார்.

……………….