யூனியன் லீடரா... லீடரா... மார்க்ஸ் யார்?! - இடியட் பாக்ஸ் - 6

“சொல்லுங்க...” என்றாள் திவ்யா.

“மார்க்ஸ் எங்க சார்பா உங்கக்கிட்ட ஏதாவது பேசினா அதை நீங்க எங்களோட கருத்தா எடுத்துக்க வேணாம். நாங்க தனி டீம்... எங்களுக்காக முடிவு எடுக்கிற அதிகாரம் மார்க்ஸுக்கு கிடையாது...” என்று படபடத்தாள் ஏஞ்சல்.

பிரசாத் அவள் பேசப்பேச அதை எல்லாம் ஆமோதிப்பது போல தலையாட்டியபடியே இருந்தான்.

“நீங்க எல்லாருமே மார்க்ஸுக்குத்தான ரிப்போர்ட்டிங்..?” என திவ்யா யோசனையாகக் கேட்க...

“டெக்னிக்கலா அப்படித்தான்... ஆனா எங்களுக்கு மார்க்ஸைப் பிடிக்காது. அதை உங்கக்கிட்ட சொல்லிட்டு போகலாம்னுதான் வந்தோம். அவனைப் பத்தி எங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அவன் ஏதாவது குழப்பம் பண்ணா நீங்க மொத்தமா எங்க எல்லாரையும் தப்பா எடுத்துக்க கூடாதில்ல, அதுக்குத்தான் சொல்ல வந்தோம். நாங்க எல்லாருமே புது மேனேஜ்மென்ட்டுக்கு கீழே வேலை செய்ய முழுமனசோட தயாரா இருக்கோம்” என்றாள் ஏஞ்சல்.

அவளை ஆழமாகப் பார்த்த திவ்யா சில நொடிகள் அமைதியாக இருந்தாள்.

“நான் யாரு, என்னனுகூட உங்களுக்குத் தெரியாது. ஆனா மார்க்ஸ் உங்க டீமோட ஹெட். என்கிட்ட மார்க்ஸை விட்டுக்கொடுத்து பேசுறது தப்புன்னு உங்களுக்கு தோணலயா?” என திவ்யா கேட்க, சின்ன புன்னகையுடன், உறுதியான குரலில் ஏஞ்சல் பேச ஆரம்பித்தாள்.

“உங்களை எனக்கு இப்பதான் தெரியும். ஆனா மார்க்ஸை எனக்கு பல வருஷமாத் தெரியும். அவன் ஈகோதான் அவனுக்கு முக்கியம். அவனை எல்லாம் மாத்தவே முடியாது. அதனாலதான் நாங்க தனியா உங்களைப் பார்க்க வந்தோம்.”

திவ்யாவின் முகம் ஏஞ்சலின் பதிலில் திருப்தியடையவில்லை என்பதைக் காட்டியது. சட்டென உள்ளே புகுந்த பிரசாத்...

"இல்ல திவ்யா... இதை ஏன் இவங்க இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா சொல்றாங்கன்னா, மார்க்ஸோட இன் அண்ட் அவுட் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும்... ஏன்னா They Were in a Relationship.''

பிரசாத் பட்டென அப்படி போட்டு உடைப்பான் என்பதை ஏஞ்சல் எதிர்பார்க்கவேயில்லை.

ஒரு கணம் தடுமாறிய திவ்யா “புரியல" எனப் புருவங்களை உயர்த்த, வேறு வழியில்லாமல் தன்னை சமாளித்துக் கொண்டபடி ஏஞ்சல் இப்போது மெல்லிய குரலில் பேசத்தொடங்கினாள்.

“நானும் மார்க்ஸூம் ரெண்டு வருஷம் காதலிச்சோம். இப்ப எங்களுக்கு பிரேக்அப் ஆயிடுச்சு. நாங்க நல்ல டேர்ம்ஸ்ல இல்ல. அதனாலதான் என்னோட தரப்பை நானே உங்ககிட்ட சொல்லறதுக்காக வந்தேன்” என ஏஞ்சல் சொல்ல, 'என்னடா இது புதுக்கதை' என்பதுபோல ஏஞ்சலைப் பார்த்தாள் திவ்யா.

******************************************