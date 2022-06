Vikram: Spotify ஆல்பம்; கமல்ஹாசனைப் படமெடுத்த அனுபவம் பகிரும் புகைப்படக்கலைஞர் ஃபகத்!

“இளையராஜா ஸ்பாடிஃபை ஆல்பம் ராஜா ரூல்ஸ்-க்கான ப்ரோமோவின் இயக்குநர் ஸ்ருதி நந்தகோபாலுடன் எனக்கு நீண்ட நாள் அறிமுகம் உண்டு. சில நாட்களுக்கு முன்ன அவங்க என்னைத் தொடர்புகொண்டு, ‘ஸ்பாடிஃபை ஆல்பத்துக்குப் புகைப்படம் எடுக்கணும், விருப்பமா’ன்னு கேட்டாங்க. மேற்கொண்டு எந்தத் தகவலும் அவங்க சொல்லல, நானும் கேட்டுக்கல. மறுநாள் அவங்கள செட்ல சந்திச்சேன். ராஜா ரூல்ஸ்-ஐப் போலவே Behind the scenes காட்சிகளைப் படமெடுக்கத் தான் நான் வந்திருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். நான் யாரை, எப்படிப் படமெடுக்கப் போறேன்ங்கிறத விளக்க ஸ்ருதியின் உதவியாளர் ஒருவர் எனக்குச் சொல்வதற்காக வந்தார். யாரைப் படமெடுக்கப் போறேன்னு நான் கேட்டதும், மெல்லியப் புன்னகையோட ‘ஆண்டவர்’ன்னு அவர் சொன்னார். எனக்கு பயங்கர ஷாக். Behind the scenes- ங்கிற திரைக்குப் பின்னால் எடுக்குற மாதிரி இல்லாம, புகைப்படத்துக்காக நேரடியா கமல் சாரை இயக்கணும்ங்கிற பதட்டத்துக்கு ஆளாகிட்டேன்,” என்று அதே பதட்டத்துடன் சிரிக்கிறார் ஃபகத்.