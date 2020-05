`சாண்டில்யன் கதைகளுக்கும் Money Heist-க்கும் இருக்கும் ஒற்றுமை!' - வாசகர் பகிர்வு #MyVikatan

மணி ஹெய்ஸ்டின் கதை:

இரண்டு சீஸன்களாக வந்திருக்கும் இதன் முதல் சீஸனில் ஸ்பெயினின் பணம் அச்சடிக்கும் 'The Royal Mint' எனுமிடத்தில் நடக்கும் கொள்ளையும் இரண்டாவது சீஸனில் 'The Bank of Spain' -ல் நடக்கும் கொள்ளையும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

கொள்ளையடிக்க வேண்டி மிகப் பிரபலமான குற்றவாளிகள் 8 பேரை ஒரு புரொபஸர் ஒன்று சேர்க்கிறார். அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட சிறந்த திறன் உடையவர்கள்.

அவர்களுக்குக் கொள்ளையடிப்பது எப்படி என்பது குறித்து புதுமையான முறையில் பாடம் நடத்துகிறார் புரொபஸர்.

கொள்ளையர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நகரத்தின் பெயரைத் தங்களுக்கு புதிய பெயராக சூட்டிக் கொள்கின்றனர். கதை முழுக்கவே டோக்கியோ (Ursula Corbero) என்னும் பெயருடைய கொள்ளைக்காரியின் கோணத்தில் விரிகிறது.