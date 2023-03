Published: 08 Mar 2023 6 AM Updated: 08 Mar 2023 6 AM

முன்னாள் காதலன் துன்புறுத்தல், முகம், உடலில் காயங்கள்; புகைப்படங்களுடன் நடிகை உருக்கமான பதிவு!

மலையாள நடிகை அனிகா, தன் முன்னாள் காதலரால் தாக்கப்பட்டதாக சமூக வலைதளத்தில் உருக்கமாகப் பதிவிட்டு, தன் முகம் வீங்கியிருக்கும், உடலில் காயம் இருக்கும் புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். அவர் மீது காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.