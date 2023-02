Published: Just Now Updated: Just Now

Romancham Review: Ouija போர்டும் பேச்சுலர்கள் கலாட்டாவும் - சேட்டன்களின் மற்றுமொரு அடிப்பொலி சினிமா!

'ரொமன்ஜம்' எனும் மலையாள வார்த்தையின் அர்த்தம் 'புல்லரிப்பு' (Goosebumps). தலைப்பைப் போலவே காட்சிக்குக் காட்சி தனது பின்னணி இசையின் மூலமாகப் புல்லரிக்கச் செய்திருக்கிறார் இசையமைப்பாளர் சுஷின் ஷ்யாம்.

entertainment Romancham Malayalam Movie