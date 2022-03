King Richard: வீனஸ் மற்றும் செரினா வில்லியம்ஸ் உருவான கதை; ஆஸ்கர் நாயகன் வில் ஸ்மித் சாதித்த கதை!

"You are not the only dreamer in this house" என்று ரிச்சர்டிடம் பொட்டில் அடித்தாற்போலச் சொல்லும் ஆரஸீன், வீனஸிற்குத் தலைசிறந்த பயிற்சி வேறொரு இடத்தில் கிடைக்கும்போது, செரீனாவை முழுமையாக உருவாக்குகிறார். "உனக்காகத்தான் இங்க இத்தனை நாளா எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னு நினைச்சியா?" என வில்லியம்ஸிடம் ஆரஸீன் உரத்த குரலில் உடைந்துபோய் கேட்கும்போது உலகில் ஆணாதிக்க அடக்குமுறைக்கு உண்டான, உண்டாகிற எல்லா அம்மாக்களையும் கண் முன் நிறுத்திவிடுகிறார்.