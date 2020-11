சத்தம் வரும்... பயம் வரும்... ஆனால், பேய் மட்டும் வரவே வராது! - 'அந்தகாரம்' ப்ளஸ் மைனஸ் ரிப்போர்ட்!

* பேய்ப் படங்கள், பாராநார்மல், சூப்பர் நேச்சுரல் படங்கள் அருகி வரும் சூழலில் இருக்கிறோம். எல்லாவற்றிலும் மசாலா சேர்ப்பதாக தமிழ்ப் பேய்ப் படங்கள் காமெடியும், அடல்ட்டும் சொல்ல ஆரம்பித்த பின்னர், ஒரு முழு நீள சூப்பர் நேச்சுரல் படம் என்பது தமிழில் கடைசியாக எப்போது வந்தது என்றே மறந்துவிட்டது. 'அந்தகாரம்' வெற்றியடைந்து இருப்பது இங்குதான். முழுக்க முழுக்க ஒரு கதையை உரையாடலாக, மெதுவான காட்சிகளாக சொல்கிறது 'அந்தகாரம்'. முதல் சில நிமிடங்கள் பிளாக் அண்ட் ஒயிட், பின்பு கதையின் போக்கில் நகரும் காட்சிகள் என முதல் படத்திலேயே அட சொல்ல வைக்கிறார் விக்னாராஜன். Devil is in the detail என்னும் குறிப்புடன் ஆரம்பிக்கும் படத்தில் படம் முழுக்கவே அத்தனை குறிப்புகள். நான் லீனியராக செல்லும் கதையில், சஸ்பென்ஸை 100 நிமிடங்களுக்கு மேல் உடைக்காமல் இருப்பது என சற்று அதன் மையப்புள்ளியில் இருந்து விலகினாலும், என்னடா படம்' இது என மாறிவிடும் தன்மை கொண்ட ஒரு படம். ஆனால், அந்தக் கேள்விக்கு இடமளிக்காமல் எடுத்திருக்கிறார். எல்லோரும் பாராட்டிவிட்டால் என்ன செய்வது என்பது போல், அவ்வளவு நன்றாக எழுதப்பட்ட திரைக்கதைக்கு ஏன் இப்படி ஒரு வழக்கமான க்ளைமேக்ஸ் ப்ரோ?