Published: 08 May 2021 9 AM Updated: 08 May 2021 9 AM

`` `ஆட்டோகிராஃப்’ படத்தால வாழ்க்கையே மாறும்னு நினைச்சேன்; ஆனா..!” - பெருமாளின் போராட்ட வாழ்க்கை