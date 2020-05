Published: 08 May 2020 9 AM Updated: 08 May 2020 9 AM

``இளையராஜா சார் மட்டுமில்ல... கமல்ஹாசன் சார்கிட்ட இருந்தும் போன் வந்தது!'' - லிடியன் நாதஸ்வரம்