Published: Just Now Updated: Just Now

கிளைமாக்ஸ் மாத்திருங்களேன்! - ஜெயிலர் குறித்து ரசிகர் பகிர்வு | My Vikatan

பசங்க கைல ஐஸ் கிரீம் கொடுத்து பாதில பிடுங்கினது மாதிரி ஒரு பீல். என்னதான் எல்லாம் இருந்தாலும் அந்த ஒன்னு மட்டும் இல்லேன்னா அப்படிங்கிற ஒரு feel தவிர்க்க முடியல.

News 'ஜெயிலர்' ரஜினி