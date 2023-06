Published: 15 Jun 2023 11 AM Updated: 15 Jun 2023 11 AM

`தகப்பனானேன்!' சந்தோஷச் செய்தியை அறிவித்த `பரிதாபங்கள்' கோபி!

அரேஞ்சிடு மேரேஜ் ஆக இருந்தாலும் திருமணத்திற்குப் பிறகு காதலிக்கத் தொடங்கியிருக்கேன் என தல தீபாவளிக்கு நமக்கு அளித்த பேட்டியில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

