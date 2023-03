Published: 30 Mar 2023 11 AM Updated: 30 Mar 2023 11 AM

தேர்தல் தோல்வி, தற்கொலை எண்ணம், தந்தை இறப்பு - நடிகை ரம்யா தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் பகிர்வு!

கன்னட தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகை ரம்யா, சினிமாவில் தன் இனிமையான தருணங்களையும், அரசியல் மற்றும் பர்சனல் பக்கங்களையும் பகிர்ந்துள்ளார்.