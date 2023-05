Published: 22 May 2023 1 PM Updated: 22 May 2023 1 PM

``நடிகை மனோரமாவுக்கு நடந்த அந்த ஏமாற்றம் எனக்கும் நடந்திருக்கு!" - பாடகர் ஹரிஷ் ராகவேந்திரா ஷேரிங்

``வேதனைகள் வரும்போது, தடுமாறி நின்னுட்டாலும், வலிகளை மறக்கத் தவறான பழக்கவழக்கங்களைக் கையாண்டாலும் வாழ்க்கை தடம் மாறிடும். அதுக்கு இடம் கொடுக்காம, வடிவேலு சார் சொல்ற மாதிரி ‘த்ரிஷா இல்லைனா நயன்தாரா'னு காமெடியா சொல்ற மாதிரி இலக்கை அடைய வேறு ஒரு ரூட்டைப் பிடிச்சு வேகமா ஓடணும்!"