``ராக் கையிலிருந்த காளை மறையலாம். ஆனால், என் கையில் இருக்கிற..." - ராக் ரசிகனின் வெறித்தன வாழ்த்து

ராக், நடிக்கும் படங்களை நான் பார்ப்பதில்லை. ராக்கை, டுவைன் ஜான்சனாகப் பார்ப்பதில் விருப்பமில்லை. வயது வந்துவிட்டது, பக்குவம் அடைந்துவிட்டோம். அது "இஃபாசல் வாத்த ராக்கிஸ் குக்கிங்..." இல்லை, "If you smell what the Rock is cooking" என்பது புரிந்தது. `பஞ்சதந்திரம்' பிடிக்க ஆரம்பித்துவிட்டது. `ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃப்யூரியஸ்கள்'தான் பிடிக்காமல் போய்விட்டது. அவர் புஜத்திலிருந்த காளை மாடு மறைந்திருக்கலாம். என் கையில் மருதாணி இன்னும் அப்படியேதான் இருக்கிறது.