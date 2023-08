Published: 12 Aug 2023 9 AM Updated: 12 Aug 2023 9 AM

The Hunt for Veerappan: "டிசிஎஃப் ஶ்ரீனிவாஸ் வீரப்பனை நல்வழிப்படுத்தவே நினைத்தார்!" - சிவசுப்ரமணியன்

தமிழகத்தில் முதன்முதலில் வீரப்பன் புகைப்படத்தை எடுத்து வெளியிட்டவர் புகைப்பட பத்திரிகையாளர் சிவசுப்பிரமணியன். முதன்முதலில் வீரப்பன் பேட்டியையும் எடுத்த பெருமை சிவசுப்பிரமணியனையே சேரும்.