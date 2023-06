Published: Just Now Updated: Just Now

Vijay: ``விஜய் சார் கொடுத்த வைர நெக்லஸை நான்..." - விழா குறித்து நந்தினி பேட்டி

"விஜய் சார்தான் ரியல் ஹீரோ. மேடைக்கு வந்ததிலிருந்து சாப்பிடக்கூட அவர் போகவே இல்ல. பசியோடவே நின்னு எங்க எல்லா மாணவர்களையும், அவங்க குடும்பத்திரையும் கனிவா அன்பா நலம் விசாரிச்சாரு" - மாணவி நந்தினி

