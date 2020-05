``செல்வா... உங்கள் கனவு சினிமாவுக்காக வெயிட்டிங்!'' - ஒரு ரசிகனின் கடிதம் #18yearsofSelvaism

நான் இரண்டாவது இன்னிங்ஸ்களின் காதலன். முதல் இன்னிங்ஸில் டக் அவுட்டே ஆனாலும் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் டபுள் சென்சுரி அடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை டெஸ்ட் கிரிக்கெட்தான் தருகிறது. ஆமாம், காலம் அல்லது கடவுள் எல்லோருக்கும் வாழ்க்கையில் இன்னொரு வாய்ப்பை வழங்கும் - வழங்குவார் எனச் சொல்வார்கள். அப்படி உங்களுக்கான இரண்டாவது இன்னிங்ஸ் இனிமேல்தான் ஆரம்பமாக இருக்கிறது என நான் நம்புகிறேன்.

தனுஷுடன் நீங்கள் மீண்டும் இணையப்போகும் படம்தான் உங்களது இரண்டாவது இன்னிங்ஸின் ஆரம்பம் என காத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் செல்வா.

Your BEST is yet to come!