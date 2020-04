`தமிழ் சினிமாவின் முழுமுதல் இளமையான இயக்குநர்... The Name Is Sridhar!'

சிவாஜியும் நாகேஷூம் அதில் உயிர் நண்பர்கள். சில காட்சிகளில் அவர்கள், 'மாமா... மச்சி...' எனப் பேசிக்கொள்ளும்போது, மண்டையில் மடாரென்று எவரோ அடித்ததைப்போல இருக்கும், நமக்கு. அதுதான், ஸ்ரீதரின் ஸ்பெஷல்! சோகம் வழியும் ஒரு காதல் பாட்டோடு படத்தை (கல்யாணப் பரிசு) முடிக்கவும் அவருக்குத் தெரியும். நெஞ்சை அள்ளும் ஒரு துள்ளல் பாட்டோடு படத்தைத் (காதலிக்க நேரமில்லை) தொடங்கவும் அவருக்குத் தெரியும். 'நெஞ்சில் ஓர் ஆலயம்' போல சீரியஸ் படமும் அவரிடமிருந்து வரும். 'கலாட்டா கல்யாணம்' போல, காமெடி படமும் அவரிடமிருந்து வரும்! What Not! He is the greatest creator this tamilnadu ever produced! ராஜேஷ் கட்டுரை மிக முக்கியமானது. அந்தக் கட்டுரையில் வரும் ஸ்ரீதர் கார் ஓட்டும் அத்தியாயத்தை விட்டுவிட வேண்டாம். ஸ்ரீதரை எனக்கு மிக நெருக்கமானவராக மாற்றியது, அந்த அத்தியாயம்தான்! கட்டாயம் படிக்கவும்...