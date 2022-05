Published: 26 May 2022 9 AM Updated: 26 May 2022 9 AM

"`நெஞ்சுக்கு நீதி' குமரனா அருள்நிதி இல்லன்னா பா.இரஞ்சித் நடிக்கறதா இருந்துச்சு. ஆனா..."- ஆரி