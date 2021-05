Published: 12 May 2021 8 AM Updated: 12 May 2021 8 AM

''கடைசியா, சாப்பாட்டுல ஏதோ சரியில்ல, ஃபுட் பாய்சன்னு சொன்னார் நெல்லை சிவா!'' - கலங்கும் மதுரை முத்து