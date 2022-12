Vijay: `` பிரச்னைகள் வருது; ஆனா... என்னை உருவாக்கிய உளிகளான ரசிகர்கள்..."- விஜய் பேச்சு

பிரச்னைகள் வருது. நம்மல எதிர்க்கிறாங்கன்னா நாம கரெக்ட்டா போய்க்கிட்டு இருக்கோம்னுதான் அர்த்தம். தேவையான விமர்சனமும் தேவையற்ற எதிர்ப்பும்தான் நம்மல ஓட வைக்கும். வாழ்க்கைல முன்னேறனும்னா உங்களுக்கு ஒரு போட்டியாளர் இருக்கணும். ஆனா, அந்த போட்டியாளர் நீங்களாதான் இருக்கணும். Compete with Yourself ; Be your own competition!