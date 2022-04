“கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க!” - ஆதங்கப்படும் ஆண்ட்ரியா

``ஆண்ட்ரியாவுக்கு எப்போ கல்யாணம்னு யாராவது கேட்டா எப்படி இருக்கும்?’’



“நானே கேட்குறேனே, ‘ஆண்ட்ரியாவுக்கு எப்போ கல்யாணம்?’ ஆனா, என்னைக் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்கிறதுக்காக ஒருத்தரைக் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது. self made women எவ்வளவு பார்த்துட்டு வந்திருப்பாங்க. ஒருத்தரைக் கல்யாணம் பண்ணிக்கப் போறோம்னா அவங்க வொர்த்தா இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம்.”



`` `பிசாசு 2' விஜய் சேதுபதியுடன் நடிச்சப்போ எப்படியிருந்தது?’’



“ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஒரு பெரிய ஸ்டார் நடிகர் விஜய் சேதுபதி சின்ன ரோல் பண்ணுனது ரொம்பப் பெரிய விஷயம். பிரமாதமா பண்ணியிருக்கார். அவருக்கு, `very kind of to do this’னு மெசேஜ் பண்ணினேன். `வடசென்னை' படத்தில் ராஜன் கேரக்டர் விஜய் சேதுபதி பண்ணியிருக்க வேண்டியது. அங்கே மிஸ்ஸானது இங்கே சரியாயிருச்சு. அவர்கூட தொடர்ந்து படங்கள் பண்ணக் காத்திருக்கேன்!”