``நீ ஏன் என்கூட சேர்ந்து நடிக்கிறன்னு, எஸ்.பி.பி சார் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார்!''- ராதிகா

அவர்கூட 'கேளடி கண்மணி' படத்துல வேலைப் பார்த்ததை ரொம்ப பெரிய விஷயமா நினைக்குறேன். எஸ்.பி.பி சார் செமையா ஜோக் அடிப்பார். ரொம்ப ஜாலியான மனிதர். அவரையே கிண்டல் பண்ணிக்குவார். இந்தப் படத்துல நான் கமிட்டானப்போ, 'ராதிகா என்கூட நடிப்பீங்க'னு நம்பவே இல்ல. 'என்கூட நிஜமாவே நடிக்கப் போறீயானு' கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார். 'நல்ல கதை சார். உங்களுக்கு என்ன சார் பிரச்னை'னு கேட்டேன். 'Why you want to act with me'னு திரும்பவும் கேட்டார். படத்துல என்னோட பேர் சாரதா டீச்சர். இந்தப் பெயரை சொல்லி என்னை கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார்.