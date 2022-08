சிகரம்: கமலின் `Mentor' அனந்து இயக்கிய ஒரே படம்; எஸ்.பி.பி நடித்து இசையமைத்த வித்தியாசமான படைப்பு!

‘சிகரம்’ ஏன் உச்சிக்குப் பயணிக்கவில்லை?

சிறப்பான திரைக்கதை மற்றும் உணர்வுபூர்வமான காட்சிகளின் மூலம் இந்தப் படத்தை உருவாக்கியிருந்தார் அனந்து. எஸ்.பி.பி. மற்றும் ரேகாவின் இனிமையான இல்லறத்தின் மூலம் ஆரம்பக் காட்சிகள் நகர்ந்தாலும், ஆனந்த்பாபு ஏன் குடியில் விழுந்திருக்கிறார் என்பது பிளாஷ்பேக் காட்சிகளின் மூலம் சொல்லப்படும். இதைப் போலவே எஸ்.பி.பி – ராதாவின் காதலும் பொருத்தமான இடத்தில் பிளாஷ்பேக் உத்தியில் சொல்லப்படும். படத்தின் ஆரம்பமும் முடிவும் ஒரே மாதிரியான காட்சியமைப்பின் மூலம் பதிவாகியிருப்பதும் அருமையான விஷயம்.

சிறுபத்திரிகையுலகில் மட்டுமே அறியப்பட்டிருந்த ‘ஆத்மாநாம்’ என்கிற கவிஞரின் கவிதையை தமிழ் சினிமாவில் கேட்க நோ்வதையெல்லாம் மிக அபூர்வமான நிகழ்வு என்றே சொல்லலாம். ‘எதையும் நிரூபிக்காமல் சற்று சும்மா இருங்கள்’ என்கிற ஆத்மாநாமின் கவிதையை, ராதா ஓரிடத்தில் மேற்கோள் காட்டுவார். இதைப் போலவே ஷெல்லியின் கவிதையை ஆனந்த்பாபு இன்னொரு இடத்தில் சொல்லுவார். ‘If You Meet the Buddha on the Road, Kill Him’ என்கிற புத்தகத்தைப் பற்றிய வசனமும் வரும். இவ்வாறாக படம் முழுவதும் அறிவுஜீவித்தனமான விஷயங்களையும் ஆங்காங்கே இணைத்திருந்தார் அனந்து.