``கெளபாய் படமும், லாரன்ஸ் மாஸ்டரும் பின்னே அந்தக் குதிரையும்!'' - இயக்குநர் சிம்புதேவன்

"சின்ன வயசுல இருந்தே Cowboy படங்கள் மேல ஆர்வம் அதிகம். தமிழ்ல கர்ணன் சார் எடுத்திருந்த ஜெய்சங்கர் சாரோட `கங்கா' படம் பார்த்திருக்கேன். இருந்தாலும், காலேஜ் படிக்குறப்ப செர்ஜியோ எடுத்திருந்த `The Good the Bad and the Ugly' படம் பார்த்தப் பிறகு ரொம்பவே ஆர்வம் தொத்திக்கிச்சு. கெளபாய் டைப் படங்கள் எடுக்குறதுல இவர் திறமைசாலியும்கூட. ஒருமுறை பாலுமகேந்திரா சார்கிட்ட பேசிக்கிட்டிருந்தப்ப செர்ஜியோ லியோனி என்னோட குரு மாதிரினு ரொம்ப பெருமையா சொன்னார். எனக்கு சந்தோஷமா இருந்தது. நான் காமிக்ஸ் புத்தகம் நிறைய படிப்பேன். அதுல நிறைய கெளபாய் கேரக்டர்ஸ் வரும். செம காமெடியா இருக்கும். அப்பதான் கௌபாய் படங்கள் பண்ணலாம்னு தோணுச்சு. சொல்லப் போனா கெளபாய் கதைகள்ல மேல்நாட்டு லைஃப்ஸ்டைல் அதிகம் இருந்தாலும் எல்லா நாட்டு மக்களும் ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால, எனக்கு நம்ம கலாசாரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி கெளபாய் கதை பண்ணணும்னு தோணுச்சு. இத்தாலியில இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ் ரசிகர் பார்த்தாக்கூட புரிஞ்சிக்குற மாதிரியான கதையா `இரும்புக் கோட்டை முரட்டு சிங்கம்' படத்தை உருவாக்கினேன்.''