எம்ஜிஆரின் குரலும், கலையரசனின் வாலும், அரசியல் மாயாஜாலமும்... என்ன சொல்கிறது `குதிரைவால்' சினிமா?!

"படத்தோட ஹீரோயினா அஞ்சலி பாட்டில் நடிச்சா நல்லாயிருக்கும்னு தோணுச்சு. ஏன்னா, 'With You, Without You' படத்துல அஞ்சலி நடிச்சிருந்தாங்க. ஃபெஸ்டிவல் மூவிஸ்ல இதுக்கு நல்ல ரீச் கிடைச்சிருந்தது. இவங்க நடிப்பு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தனால அஞ்சலியை செலக்ட் பண்ணோம். ரஞ்சித் சார் படத்தோட தயாரிப்பாளரா வந்ததுனால ஈஸியா அவங்களை ரீச் பண்ணி கதை சொல்ல முடிஞ்சது. ஸ்க்ரிப்ட் கேட்டுட்டு ஆர்வமா பண்றேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஹீரோவா கலையரசன் நடிச்சா நல்லாயிருக்கும்னு ரஞ்சித் சார் சொன்னார். எங்களுக்கும் சரியா பட்டுச்சு. இவங்க ரெண்டு பேருமே படத்துக்குள்ள வந்ததுனாலதான் கமர்ஷியல் ஸ்கேல்ல படத்தை பண்ண முடிஞ்சது. இல்லனா, எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கும்" என மனோஜ் சொன்னதை ஆமோத்தித்து ஷ்யாம் தொடர்ந்தார்.