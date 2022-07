“கோவை சரளாவை சிரிக்கவே விடலை!”

“உலகத்தில் நம்பிக்கை தருகிற விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. எவ்வளவு சோர்வாக இருந்தாலும் என்னை இழுத்து அரவணைத்துப் புத்துணர்ச்சி கொடுத்து அனுப்பி வைக்கும், காடு. மலையும் மலை சார்ந்த பகுதியும் எனக்குப் பரிச்சயமானவை. ஆக, ‘செம்பி' படத்தின் மூலம் என் தாய்மடியில்தான் தஞ்சம் அடைந்திருக்கேன். More we are regional, more we are international-ன்னு சொல்வாங்க. நாம் எந்த அளவுக்கு நம்ம பண்பாட்டோடு படம் பண்றோமோ அதுவே உலகத்தரத்தில் நிற்கும். நாலு ஃபைட், ஓப்பனிங் பாடல், சரமாரி காமெடின்னு சுலபம்தான். ஆனால் ‘செம்பி’யில் இந்த எதுவும் கிடையாது. திணிக்கப்பட்ட கமர்ஷியலே இல்லை. இந்த சேலஞ்ச்தான் எனக்குப் பிடிக்குது. உலகத்திலேயே உச்சபட்ச வலி பிரசவம்தான். அதிகபட்ச சந்தோஷமும் அதுதான். எனக்கும் செம்பி அப்படித்தான். நல்ல படம் செய்திருக்கோம்னு வேறு யாரும் சொல்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் எனக்கே தெரியுது...” மனதை வார்த்தைகளில் நிறுத்திப் பேசுகிறார் இயக்குநர் பிரபு சாலமன்.