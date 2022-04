“விஜய்க்கு அப்புறம் சிவகார்த்திகேயன்தான்!”

``இன்னும் சிங்கிளா இருக்கீங்க. இப்படியே இருக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா?’’



“ராபர்ட் டி நீரோ நடிச்ச ‘ஹீட்’ படத்துல ஒரு டயலாக் வரும். ‘are you lonely?’ன்னு ஒரு பொண்ணு ஹீரோ கிட்ட கேட்கும். அதுக்கு, ‘I am alone, am not lonely’ன்னு பதில் சொல்லுவார். அந்த வசனம் ரொம்ப கனெக்ட் ஆச்சு. எப்போதும் நான் lonely-யா இருந்ததில்ல. ஆனா, தனிமைல இருந்திருக்கேன். ஏன்னா, என்னோட மைண்ட் வொர்க் பண்ணிட்டிருக்கும். ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன். சாதிக்கணும்னு நினைக்கும் விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. என் மைண்ட் போற ஸ்பீடுக்கு வாழ்க்கை போக மாட்டேங்குது. எதையும் பிளான் பண்ணல. ஆன் தி ப்ளோல வாழ்க்கை போகுது. எதுவும் யோசிக்கல. இப்பதான் லயோலா காலேஜ்ல படிச்சிட்டு வெளியே வந்து அஞ்சு வருஷம் ஆன மாதிரி ஸ்டேட் ஆப் மைண்ட் இருக்கு.”



``இயக்குநர் சூர்யாவை எப்போ பார்க்கலாம்?’’



“விரைவில் என்னோட டைரக்‌ஷன்ல நடிக்கப்போறேன். படத்தோட பேர் ‘கில்லர்.’ பேன் இந்தியா படமா பிளான் பண்றேன். இப்போ, நிறைய படங்களில் நடிச்சிட்டிருக்கேன். அதனால, இந்த பிளான் தள்ளிப்போயிருக்கு. சீக்கிரமே நல்ல சேதி சொல்றேன்!”