Published: 18 May 2021 11 AM Updated: 18 May 2021 11 AM

''நட்பின் கரங்கள் அன்பின் சிப்பியில் அடைகாத்து அருளியதால்!'' - கொரோனாவில் இருந்து மீண்ட வசந்தபாலன்!