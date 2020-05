``ஜெஸ்ஸி காலடில வாழணும்னு கார்த்திக் சொல்றது, உங்களுக்கெல்லாம் எப்படிப் புரிஞ்சது?'' - கெளதம் மேனன்

``இது ஒரு புது முயற்சிங்கிறதால அவருக்கு சொன்னதும் பிடிச்சிடுச்சு. ஸ்கிரிப்ட்டை அனுப்பினேன். படிச்சிட்டு `பிரதர் இதுல சில விஷயங்கள் இருக்கு. கொஞ்சம் லைனை கிராஸ் பண்ற மாதிரியிருக்கு. இதை இப்படித்தான் பண்ணுவோமா'ன்னு கேட்டார். `ஆமா பிரதர்... ரெண்டு பேரும் ஒரு ஸ்பேஸ்ல இருக்காங்க. அந்த ஸ்பேஸ்ல இருக்கவங்களாலதான் இப்படிப் பேசமுடியும். எல்லா எக்ஸ்கிட்டயும் இப்படிப் பேசிட முடியாது. இவனை ஹேண்டில் பண்ணத்தெரிஞ்ச பொண்ணுதான் ஜெஸ்ஸி. ரொம்ப நாகரிகமாதான் இருக்கும்'னு சொன்னேன். உடனே அவர் `ஆமா, ரொம்ப அழகா இருக்கு. நான் படிச்சதும் அழுதுட்டேன். நான் பண்றேன்'னு சொன்னார். த்ரிஷாவும் ஓகே சொன்னதும் ஷூட்டிங் வேலைகளை ஆரம்பிச்சோம். நான் முன்னாடியே சொன்னமாதிரி ஷூட் பண்றது அவ்ளோ ஈஸியா இல்லை. ஒரு நாள் முழுக்க ரிகர்சல் பண்ணோம். கேமரா எங்க வைக்கலாம்னு டிஸ்கஷன் நடந்துச்சு. ஐபோன்லதான் ஷூட் பண்ணோம்ங்கிறதால ரிக்ல ஐபோனை செட் பண்ணி ரெண்டு பேர் வீட்டுக்கும் அனுப்பினோம். ஒரு நாள் சிம்பு வீட்ல ஷூட், அடுத்த நாள் த்ரிஷா வீட்லனு ரெண்டு நாள்ல ஷூட் முடிச்சிட்டோம். இந்தக் குறும்படம் பற்றி ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்கிட்ட நான் எதுவும் சொல்லல. எடிட் பண்ணி, டப்பிங் முடிச்சு ஃபைனலாதான் ரஹ்மானுக்கு அனுப்பினேன். `லாக்டெளன்ல ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். டப்பிங்கோட அனுப்பியிருக்கேன். நீங்க பாருங்க'ன்னு அவருக்கு மெசேஜ் பண்ணேன். அவர் `Very good. Very Sweet. We will do it'னு மெசேஜ் அனுப்பினார். 5 நாள்ல பின்னணி இசைலாம் முடிஞ்சு ரஹ்மான் ஸ்டுடியோல இருந்து ஃபைல் வந்துடுச்சு. எல்லாம் சேர்ந்து இந்தக் குறும்படத்தை ஒரு வாரத்துல முடிச்சிட்டோம்.''